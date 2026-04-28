11:08, 28 апреля 2026

Ученые сделали загадочную находку внутри древнеегипетской мумии

Никита Савин
Фото: University of Barcelona

Ученые из Барселонского университета обнаружили внутри древнеегипетской мумии возрастом 1600 лет отрывок знаменитой поэмы Гомера «Илиада». Об этом сообщает New York Post.

Фрагмент папируса с поэмой был найден в мумии из Оксиринха. Захоронение относится к IV веку нашей эры, когда Египет был провинцией Римской империи. На фрагменте папируса, который бальзамировщики поместили в брюшную полость мумии, содержится часть так называемого Списка кораблей из второй песни «Илиады» на греческом языке. Испанские ученые отметили, что подобное открытие случилось впервые в истории.

Профессор Игнаси-Хавьер Адиего отметил, что на территории Оксиринха еще в XIX веке археологи нашли тысячи папирусов с греческими и латинскими текстами, включая письма и литературные произведения. «Но обнаружить папирус с литературным произведением в погребальном контексте — это что-то по-настоящему новое», — прокомментировал историк загадочную находку.

Ученые не знают, почему именно этот отрывок «Илиады» поместили внутрь мумии, но некоторые предположили, что усопший его любил. Кроме того, в захоронении нашли языки, изготовленные из меди и золота. Их клали в саркофаг, чтобы человек мог общаться с богами в потустороннем мире.

Ранее сообщалось, что польские исследователи нашли загадочный предмет в мумии ребенка при сканировании. Ученые предполагают, что это папирус.

