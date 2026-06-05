Путин высказался о важности выборов на Украине

Путин заявил, что вопрос о выборах президента на Украине имеет значение

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас вопрос о выборах президента на Украине имеет значение. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

Путин напомнил, что полномочия нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского истекли еще в 2024 году. Он подчеркнул, что вопрос о выборах в республике поднимался и в конце 2025 года, и в начале 2026-го. «Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет?» — сказал президент.

Российский лидер отметил, что разговоры о выборах сошли на нет. «Если они будут, то когда?» — задался вопросом президент.

Ранее Путин заявил, что переговорщиком от Европы по Украине должен быть человек, которому можно доверять.