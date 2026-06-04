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21:16, 4 июня 2026Россия

Путин заявил о встрече с Алиевым

Путин заявил о позитивном ключе в отношениях с Азербайджаном и встрече с Алиевым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Азербайджаном выстраиваются в очень позитивном ключе, а также анонсировал встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Его слова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приводит ТАСС.

По его словам, Алиев вкладывает много сил, чтобы наполнить договор о стратегическом взаимодействии с РФ содержанием.

Он отметил, что объем российских инвестиций в экономику Азербайджана превышает 10 миллиардов долларов, а в стране работает большое число предприятий с участием российского капитала.

Также он добавил, что граждане Азербайджана трудятся в России и переводят заработанные средства на родину для поддержки своих семей, при этом, по его словам, этот процесс со стороны РФ организован надлежащим образом.

Ранее сообщалось, что Россия и Азербайджан намерены укреплять союзничество в рамках декларации, подписанной Путиным и Алиевым в феврале 2022 года. Документ обсуждался во время визита заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина в Баку.

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