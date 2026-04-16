12:03, 16 апреля 2026Бывший СССР

Россия и Азербайджан объявили о приверженности союзничеству

Россия и Азербайджан намерены укреплять союзничество по декларации 2022 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Россия и Азербайджан намерены укреплять союзничество в рамках декларации, подписанной президентами стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в феврале 2022 года. Об этом сообщает издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

Документ обсуждался во время визита заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина в Баку. В ходе встреч обсуждалась нормализация отношений Азербайджана и Армении, а также намерения развивать российско-азербайджанские экономические и гуманитарные связи.

«Москва и Баку подтвердили намерения наращивать товарооборот и расширять гуманитарные проекты в духе союзнических отношений», — подчеркнуто в публикации.

Ранее Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL. Стороны также выразили уверенность в развитии двухсторонних связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.

