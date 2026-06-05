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03:35, 5 июня 2026Из жизни

Подросток подстрелил огромную рыбу сломанной стрелой и стал претендентом на мировой рекорд

В США 16-летний школьник подстрелил толстолобика весом 37 килограммов из лука
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: outdoorlife.com

В США подросток из штата Кентукки подстрелил пестрого толстолобика весом 37 килограммов из лука и стал претендентом на мировой рекорд в боуфишинге среди юниоров. Об этом пишет Outdoor Life.

Огромную рыбу удалось добыть 16-летнему Брейдену Шоу и его приятелю Истону во время рыбалки на реке Огайо 29 мая. Школьники рыбачили до ночи и уже собирались идти домой, когда заметили крупного толстолобика. У Шоу осталась одна стрела, причем сломанная — у нее отломилось хвостовое оперение.

Тем не менее подросток решил во что бы то ни стало подстрелить крупную рыбу и это ему удалось с третьей попытки. На следующий день приятели отправились взвешивать толстолобика на сертифицированных весах. Оказалось, что он весит 37,1 килограмма.

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По словам Шоу, теперь он может стать чемпионом штата и мира среди юниоров. По данным Outdoor Life, взрослый рекорд по ловле толстолобика методом боуфишинга составляет 47,1 килограмма. Он был установлен в 2020 году в Западной Виргинии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас рыбаки поймали тунца весом 400,9 килограмма и установили новый рекорд. Мужчинам понадобилось пять часов, чтобы справиться с огромной рыбой.

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