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20:14, 23 июля 2026Экономика

Затопленный дождем Севастополь попал на видео

Дожди затопили улицы Севастополя
Александра Качан (Редактор)

Улицы Севастополя оказались затоплены из-за обрушившихся на город ливней. Последствия непогоды попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

После дождей под водой оказались автомобильные дороги. Из-за воды в некоторых частях города был изменен маршрут общественного транспорта. Кроме того, в нескольких локациях ветер повалил деревья.

Ранее стало известно, что в четверг, 23 июля, на Ялту за несколько часов обрушилась месячная норма осадков — 34 миллиметра. С начала месяца на курорте выпало уже 2,6 месячной нормы.

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