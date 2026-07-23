Затопленный дождем Севастополь попал на видео

Дожди затопили улицы Севастополя

Улицы Севастополя оказались затоплены из-за обрушившихся на город ливней. Последствия непогоды попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

После дождей под водой оказались автомобильные дороги. Из-за воды в некоторых частях города был изменен маршрут общественного транспорта. Кроме того, в нескольких локациях ветер повалил деревья.

Ранее стало известно, что в четверг, 23 июля, на Ялту за несколько часов обрушилась месячная норма осадков — 34 миллиметра. С начала месяца на курорте выпало уже 2,6 месячной нормы.