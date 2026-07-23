Аномальные осадки обрушились на российский курорт

Синоптик Любецкая: Месячная норма осадков выпала в Ялте за несколько часов

В четверг, 23 июля, на Ялту за несколько часов обрушилась месячная норма осадков. Об аномальных дождях на российском курорте сообщает директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня выпало 34 миллиметра осадков, это месячная норма. А всего с начала месяца в Ялте выпало уже 2,6 месячной нормы», — уточнила синоптик.

Мощные осадки в виде дождя и града также зафиксировали на метеостанции в поселке Никита под Ялтой — там выпало 39 миллиметров. В других частях полуострова прошли дожди меньшей интенсивности: в Евпатории выпало 12 миллиметров осадков, в Черноморском районе — 10 миллиметров, в Раздольненском районе — 5 миллиметров, а в Симферополе — 4 миллиметра.

Ранее над Черным морем в Анапе заметили смерчи. По прогнозам метеорологов, опасное явление россияне могут наблюдать над морем на участке от Анапы до Магри с четверга по воскресенье, 23-26 июля.