Смерчи приблизились к российскому курорту

Над Черным морем в Анапе заметили смерчи

Над Черным морем в Анапе заметили смерчи. О вихрях, которые приблизились к российскому курорту, сообщает РИА Новости.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее выпустил предупреждение о возможности образования смерчей. По прогнозам метеорологов, опасное явление россияне могут наблюдать над морем на участке от Анапы до Магри.

В целом 23 июля в Анапе наблюдается пасмурная погода. Синоптики обещали дождь, но осадки так и не выпали. В течение дня над акваторией Черного моря появляются смерчи, рассказали жители и гости курорта. Однако вихри быстро исчезают.

Ранее смерч обрушился на село в Башкирии. Местная жительница сняла на видео, как крупная движущаяся воронка поднимается высоко к небу, сметая все на своем пути. В результате удара стихии по воздуху стали летать куски кровли и заборов.