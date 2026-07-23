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18:49, 23 июля 2026Экономика

Смерчи приблизились к российскому курорту

Над Черным морем в Анапе заметили смерчи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mod-X / Shutterstock / Fotodom

Над Черным морем в Анапе заметили смерчи. О вихрях, которые приблизились к российскому курорту, сообщает РИА Новости.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее выпустил предупреждение о возможности образования смерчей. По прогнозам метеорологов, опасное явление россияне могут наблюдать над морем на участке от Анапы до Магри.

В целом 23 июля в Анапе наблюдается пасмурная погода. Синоптики обещали дождь, но осадки так и не выпали. В течение дня над акваторией Черного моря появляются смерчи, рассказали жители и гости курорта. Однако вихри быстро исчезают.

Ранее смерч обрушился на село в Башкирии. Местная жительница сняла на видео, как крупная движущаяся воронка поднимается высоко к небу, сметая все на своем пути. В результате удара стихии по воздуху стали летать куски кровли и заборов.

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