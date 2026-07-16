Смерч обрушился на российский регион и попал на видео

Mash Batash: Смерч обрушился на село в Башкирии

Смерч обрушился на одно из сел в Башкирии и попал на видео. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о населенном пункте Ильчино Учалинского района. На видео местной жительницы жителей можно заметить, как крупная движущаяся воронка поднимается высоко к небу, сметая все на своем пути. В результате удара стихии по воздуху стали летать куски кровли и заборов.

Двумя днями ранее смерч прошелся по другому башкирскому селу, Турумбет, в Аургазинском районе. Ураган повредил фасады зданий, снес крышу одного из домов и опрокинул многотонный грузовой автомобиль.