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16:43, 16 июля 2026Экономика

Смерч обрушился на российский регион и попал на видео

Mash Batash: Смерч обрушился на село в Башкирии
Полина Кислицына (Редактор)

Смерч обрушился на одно из сел в Башкирии и попал на видео. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о населенном пункте Ильчино Учалинского района. На видео местной жительницы жителей можно заметить, как крупная движущаяся воронка поднимается высоко к небу, сметая все на своем пути. В результате удара стихии по воздуху стали летать куски кровли и заборов.

Двумя днями ранее смерч прошелся по другому башкирскому селу, Турумбет, в Аургазинском районе. Ураган повредил фасады зданий, снес крышу одного из домов и опрокинул многотонный грузовой автомобиль.

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