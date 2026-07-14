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20:29, 14 июля 2026Экономика

Смерч обрушился на российский регион и попал на видео

Смерч обрушился на Башкирию
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Смерч обрушился на село в Башкирии и попал на видео. Кадрами разгула стихии поделился Telegram-канал 112.

Редкое погодное явление наблюдали жители села Турумбет в Аургазинском районе. Они запечатлели огромный вихрь, тянущийся из грозовой тучи. Ураган повредил фасады зданий, снес крышу одного из домов и опрокинул многотонный грузовик, добавил Shot. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее смерч в Башкирии наблюдали 10 июля. Сильнее всего от стихии пострадал Учалинский район. Тем временем глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян, что на фоне глобального изменения климата число смерчей в стране будет расти.

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