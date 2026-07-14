Смерч обрушился на российский регион и попал на видео

Смерч обрушился на Башкирию

Смерч обрушился на село в Башкирии и попал на видео. Кадрами разгула стихии поделился Telegram-канал 112.

Редкое погодное явление наблюдали жители села Турумбет в Аургазинском районе. Они запечатлели огромный вихрь, тянущийся из грозовой тучи. Ураган повредил фасады зданий, снес крышу одного из домов и опрокинул многотонный грузовик, добавил Shot. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее смерч в Башкирии наблюдали 10 июля. Сильнее всего от стихии пострадал Учалинский район. Тем временем глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян, что на фоне глобального изменения климата число смерчей в стране будет расти.