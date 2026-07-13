Россиян предупредили о росте числа смерчей

Синоптик Шувалов: Число смерчей в России будет только расти

На фоне глобального изменения климата число смерчей в России будет только расти. Об этом предупредил жителей страны глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Ученые Института физики и атмосферы выяснили, что чаще всего вихри наблюдаются в малонаселенных районах. Следы опасного явления отслеживают при помощи спутниковых снимков.

«Статистика говорит о том, что число случаев смерчей постепенно растет и будет расти. Но это не будет так, как на "Аллее торнадо" в США», — уточнил синоптик.

Шувалов объяснил, что вероятность смерчей повышается при определенных метеорологических условиях. Однако речь идет об очень локальном явлении, которое сложно спрогнозировать наверняка. Обычно шансы успешности прогноза не превышают 25 процентов. Поэтому, когда синоптики допускают вероятность смерча, эти предсказания не всегда воплощаются в реальность.

Ранее в Дмитровском районе Московской области заметили смерч во время непогоды. На снятых очевидцами кадрах были видны розовые облака и завихрения.