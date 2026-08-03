Фон дер Ляйен поблагодарила премьера Испании

Фон дер Ляйен направила Санчесу благодарственное письмо за решение кризиса в Сеуте

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен направила премьер-министру Испании Педро Санчесу благодарственное письмо за решение миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает Reuters.

«В сотрудничестве с Испанией, особенно в вопросах, связанных с Сеутой и Мелильей, мы могли бы усовершенствовать системы раннего предупреждения на границах и улучшить нашу техническую и финансовую поддержку Марокко», — говорится в документе.

Фон дер Ляйен также поблагодарила испанского премьера и отметила, что необходимо сделать больше для укрепления границ Европейского союза в критических точках.

Ранее испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.