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16:31, 3 августа 2026 (обновлено: 16:32, 3 августа 2026)Мир

Фон дер Ляйен поблагодарила премьера Испании

Фон дер Ляйен направила Санчесу благодарственное письмо за решение кризиса в Сеуте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен направила премьер-министру Испании Педро Санчесу благодарственное письмо за решение миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает Reuters.

«В сотрудничестве с Испанией, особенно в вопросах, связанных с Сеутой и Мелильей, мы могли бы усовершенствовать системы раннего предупреждения на границах и улучшить нашу техническую и финансовую поддержку Марокко», — говорится в документе.

Фон дер Ляйен также поблагодарила испанского премьера и отметила, что необходимо сделать больше для укрепления границ Европейского союза в критических точках.

Ранее испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

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