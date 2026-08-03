Трамп назвал скупку иены американцами «актом дружбы» с Японией

Трамп: Интервенция в поддержку иены стала «актом дружбы» с Японией

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских властей в интервенции в поддержку японской валюты, которая, как пишет The Business Times, стала первой подобной совместной операцией Вашингтона и Токио с 2011 года.

По словам Трампа, речь идет об «акте дружбы», который в то же время принесет Соединенным Штатам финансовую выгоду

«Иена слабеет, а доллар показывает отличные результаты. Дело в том, что наша страна показывает отличные результаты, и все хотят помощи от нашей страны», — объяснил журналистам глава США.

Иена укрепляется третий день подряд. Курс дошел от 163,5 до почти 155 за доллар, на фоне чего аналитики предполагают, что власти не только выступили в поддержку японской валюты на прошлой неделе, но и продолжают делать это в начале текущей.