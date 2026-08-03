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11:35, 3 августа 2026Экономика

Власти Японии нарастили вложения в рост курса иены

Reuters: Вероятные новые интервенции японских властей опустили курс доллара до 155,2 иены
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Issei Kato / Reuters

Вероятное продолжение валютных интервенций японских властей укрепило иену до многомесячного максимума в 155,2 за доллар, тогда как менее недели назад курс достигал 163,5 иены. Об этом сообщает Reuters.

«Учитывая масштаб и момент движения ‌пары доллар/иена, нельзя исключать возможность интервенции (...) Произошло значительное ​наращивание коротких позиций в иене, и закрытие этих позиций, как правило, ‌ускоряет подъем иены», — цитирует агентство Хирофуми Судзуки из банка SMBC.

Отмечается, что на наращивание вложений в рост курса японской валюты также указывает то, что иена подорожала к евро и фунту стерлингов.

В конце прошлой недели стало известно, что Япония и Южная Корея, вероятно, провели совместную валютную интервенцию при участии США, нацеленную на изменение котировок иены и воны, в рамках которой Токио и Сеул продавали доллары и покупали нацвалюты в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже.

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