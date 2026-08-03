Названа главная просьба бывшего мужа Лерчек в СИЗО

Бывший муж Лерчек попросил членов ОНК пустить его в храм при «Бутырке»

Бывший муж Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, планирует посетить храм на территории столичного СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илью Высотского.

По его словам, в изоляторе Артем Чекалин нормально себя чувствует, ни на что не жалуется и в свободное время посещает спортзал. Он содержится в четырехместной камере, а его соседи, как и сам блогер, осуждены впервые по экономической статье. «Главной просьбой Чекалина к членам ОНК было желание сходить в храм», — добавил Высотский. По словам председателя ОНК Москвы, блогер сильно переживает за экс-супругу и их общих детей.

Артем Чекалин получил свой срок в апреле по делу о выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей.

Ранее защита блогера заявила о желании обжаловать приговор.

