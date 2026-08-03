Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 3 августа 2026Силовые структуры

Названа главная просьба бывшего мужа Лерчек в СИЗО

Бывший муж Лерчек попросил членов ОНК пустить его в храм при «Бутырке»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бывший муж Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, планирует посетить храм на территории столичного СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илью Высотского.

По его словам, в изоляторе Артем Чекалин нормально себя чувствует, ни на что не жалуется и в свободное время посещает спортзал. Он содержится в четырехместной камере, а его соседи, как и сам блогер, осуждены впервые по экономической статье. «Главной просьбой Чекалина к членам ОНК было желание сходить в храм», — добавил Высотский. По словам председателя ОНК Москвы, блогер сильно переживает за экс-супругу и их общих детей.

Артем Чекалин получил свой срок в апреле по делу о выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей.

Ранее защита блогера заявила о желании обжаловать приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    Лантратова отреагировала на удар ВСУ по Геленджику
    В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple
    Буданов оправдал срыв дедлайна 40-дневной операции СБУ
    Уровень воды в одной российской реке скоро превысит опасную отметку
    Пропавшего без вести участника Олимпиады-2020 нашли
    Раскрыта неожиданная поломка ноутбуков в жару
    Популярная российская блогерша сравнила американцев в магазине с тараканами
    Официальный курс доллара в России поднялся выше 80 рублей
    Алсу высказалась о внешности дочерей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok