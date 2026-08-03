Названы самые популярные машины в Китае

Geely EX2 обошел Xiaomi SU7 и стал самым востребованным автомобилем в Китае

Какие машины выбирают китайские покупатели, узнал Telegram-канал «Китайские автомобили».

По итогам первой половины 2026 года лидером среди седанов и хетчбэков стал Geely EX2. За шесть месяцев модель приобрели 194 159 клиентов. Это самый востребованный автомобиль на внутреннем рынке среди всех продаваемых машин. Отмечается, что EX2 официально продается в Белоруссии и Казахстане.

Седан Xiaomi SU7 завершил полугодие с показателем 80 496 проданных единиц. Этот электромобиль мог бы подняться выше, но в начале 2026 года компания сосредоточилась на запуске обновленной версии. Выпуск дорестайлинговых машин резко сократили, а покупателям предложили подождать рестайлинговую версию. В результате SU7 оказался лишь на седьмой строчке рейтинга.

Впереди него расположились пять седанов глобальных брендов: Volkswagen Lavida, Nissan Sylphy, Toyota Camry, Volkswagen Sagitar и Volkswagen Passat. Еще одна модель Volkswagen — Magotan (близкий родственник Passat от другого совместного предприятия) — заняла восьмую позицию.

Девятое место досталось экс-лидеру — модели Wuling Hongguang Mini EV. Машина по-прежнему поражает ценой — от 35,8 до 55,8 тысячи юаней (около 420-655 тысяч рублей), но спрос в Китае на нее заметно снизился. Замыкает десятку хетчбэк MG 4 от концерна SAIC — бестселлер марки на китайском рынке.

Ранее в российском представительстве компании Changan назвали четыре условия для повышения цен на машины в России и заверили, что в ближайшие три-четыре месяца повышения цен на автомобили бренда ждать не стоит.