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17:36, 3 августа 2026Авто

В Changan прокомментировали изменение цен на машины в России

В Changan назвали четыре условия для повышения цен на машины в России
Марина Аверкина

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В пресс-службе российского представительства Changan сообщили, что изменение цен на машины в стране может произойти только под влиянием внешних факторов, не зависящих от самого производителя. Об этом пишет «Газета.Ru».

В компании пояснили, что речь идет об индексации утилизационного сбора, изменении курсов валют и ключевой ставки Центробанка, а также подорожании транспортировки и комплектующих.

В ближайшие три-четыре месяца повышения цен на автомобили Changan россиянам ждать не стоит, заверили представители производителя и подчеркнули, что после начала локальной сборки полноприводного кроссовера CS75 Plus его рекомендованная розничная цена была снижена.

Ранее стало известно, что в июле автопроизводители активно корректировали цены на свою продукцию в России, причем пока одни увеличивали стоимость, другие — уменьшали. Цены пересмотрели минимум десять марок. Так, стоимость некоторых моделей брендов Evolute, Geely, Belgee, Dongfeng, Hongqi и Foton увеличилась для россиян. Еще три производителя, напротив, сократили цены на свои авто.

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