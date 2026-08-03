Залужный приехал в граничащую с Россией область

Экс-главком ВСУ Залужный посетил граничащую с Россией Черниговскую область

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий вооруженными силами республики (ВСУ) Валерий Залужный посетил граничащую с Россией Черниговскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Совещание украинских послов на этот раз началось с поездки в родную для меня прифронтовую Черниговщину», — написал Залужный.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Залужный нанял британскую PR-компанию Molfar для подготовки к потенциальным выборам в стране.