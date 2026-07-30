Подполковник СБУ рассказал об участии Британии в подготовке Залужного к выборам

Прозоров: Залужный нанял британскую PR-компанию для подготовки выборам на Украине

Экс-главком Вооруженными силами Украины, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный нанял британскую PR-компанию Molfar для подготовки к потенциальным выборам в стране. Об этом со ссылкой на источники РИА Новости сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Залужный заключил контракт с Molfar. Он использует ее для ударов по конкурентам в президентской гонке, по пиару себя как возможного будущего президента», — рассказал бывший сотрудник спецслужб.

Он добавил, что за деятельность компании платят стоящие за Залужными британские элиты, желающие видеть его на посту президента Украины.

Ранее стало известно, что во время визита в Киев в начале июля Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Разговор состоялся перед отставкой премьера Великобритании Кира Стармера.