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09:38, 1 июля 2026Бывший СССР

Залужный заявил Зеленскому о планах баллотироваться в президенты

«УП»: Залужный заявил Зеленскому о планах баллотироваться в президенты Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики. Об этом пишет «Украинская правда».

«Ему [Залужному] задали конкретный вопрос: "Пойдет ли он на выборы, если они, условно, состоятся осенью этого года?" Залужный однозначно ответил: "Да"», — пишет издание.

По словам издания, разговор произошел несколько дней назад перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее Залужный заявил, что украинцы через «кровавый опыт» конфликта фактически обрели полноценное понимание своих прав и гражданской ответственности.

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