Залужный назвал плюсы кровавого опыта украинцев

Залужный: Украинцы благодаря кровавому опыту завоевали право быть настоящими гражданами

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинцы через «кровавый опыт» конфликта фактически обрели полноценное понимание своих прав и гражданской ответственности. Его слова передаёт «Интерфакс-Украина».

«Украинцы благодаря кровавому опыту уже завоевали моральное право быть настоящими гражданами, у которых есть не только обязанности, но и свои права», ― сказал дипломат.

Так Залужный прокомментировал необходимость переписать Конституцию Украины для того, чтобы она «была избавлена от всего, что отделяет ее от народа».

«Не зря термин "защита Конституции" во многих случаях используется как синоним защиты государства. В борьбе за нашу свободу происходит переосмысление самого значения Конституции. Основной документ государства должен быть лишен всего, что разделяет Конституцию и народ страны», ― добавил он.

Ранее Залужный дал прогноз, что после окончания боевых действий Украина столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег». Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, подчеркнул он.