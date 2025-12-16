Залужный: Послевоенная Украина может столкнуться с гражданской войной

Послевоенная Украина может столкнуться с гражданской войной. Такой исход украинского конфликта предрек посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, его слова передает Telegram-канал «Новини Live».

По его мнению, страна после окончания боевых действий столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег».

«Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах. Все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — предупредил он.

Ранее главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимеллер назвал главную проблему Украины. «Коррупция — самая большая проблема Украины, и это настоящая причина, по которой они проиграют войну», — считает он.