В Москве водитель премиального авто Genesis сбил двухлетнего ребенка и уехал

В северо-востоке Москвы водитель Genesis сбил двухлетнего ребенка и уехал

В северо-востоке Москвы водитель автомобиля премиального класса Genesis сбил двухлетнего ребенка и уехал с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Госавтоинспекции, ребенок выбежал на проезжую часть около дома № 9 по Гостиничной улице. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Водитель скрылся с места ДТП, но его удалось установить. На данный момент он задержан. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее 21-летний сын миллионера Сергей Корнилов устроил массовое ДТП, находясь за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL. После аварии он уехал в ресторан, где продолжил пить алкоголь. В соцсетях он опубликовал видео, где назвал себя мажором и заявил, что ему ничего не будет за содеянное. Своих подписчиков молодой человек назвал «нищетой». Его арестовали на 10 суток и оштрафовали на 45 тысяч рублей.