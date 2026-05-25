Наследника российского миллионера задержали после резонансного ДТП и заявлений в соцсетях

В Нижнем Новгороде задержали 21-летнего водителя премиальной иномарки после резонансной аварии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Молодого человека отправили в изолятор временного содержания, а его автомобиль переместят на стоянку изъятого автотранспорта. Следователь намерен ходатайствовать об отправке юноши под домашний арест.

По данным Shot, речь идет о сыне нижегородского миллионера Сергее Корнилове. Отца не стало два года назад, он оставил наследство сыну.

20 мая юноша устроил массовую аварию. Находясь за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL, он не справился с управлением и столкнулся еще с двумя автомобилями. После этого Корнилов уехал в ресторан, где продолжил пить.

В социальные сети он выложил видео, в которых рассказал, что сел за руль «пьяным в дупло», но ему ничего не будет, потому что он мажор. Также Корнилов назвал своих подписчиков «нищетой» и заявил, что такие происшествия ему безразличны.

В результате в отношении него возбудили уголовное дело, сам он записал ролик с извинением.