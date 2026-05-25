Выявлена скрытая причина ухудшения памяти и внимания

npj: Даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха меняет работу мозга

Ученые выяснили, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха способно менять работу мозга и легких. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Clean Air.

В эксперименте приняли участие 15 здоровых добровольцев. Их поочередно подвергали воздействию разных типов загрязненного воздуха: выхлопов дизельных двигателей, древесного дыма, испарений от приготовления пищи и аэрозолей на основе лимонена — вещества с цитрусовым запахом, которое часто входит в состав бытовых чистящих средств.

Уже после часа воздействия ученые заметили изменения в работе дыхательной системы и когнитивных функциях. Наиболее сильное влияние на легкие оказали аэрозоли лимонена и древесный дым. При этом разные типы загрязнений по-разному воздействовали на мозг: некоторые временно ускоряли скорость обработки информации, тогда как дизельные выхлопы одновременно демонстрировали признаки ухудшения исполнительных функций мозга, отвечающих за концентрацию и принятие решений.

Исследователи подчеркивают, что одинаковый уровень загрязнения не означает одинаковый вред для организма. Важную роль играет источник и состав частиц в воздухе.

Ранее стало известно, что повышенное потребление сладкой пищи ухудшает память.