13:43, 25 мая 2026Россия

Стало известно еще об одном занятом российскими военными селе в зоне СВО

Минобороны: Российские военные заняли Добропасово в Днепропетровской области
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные заняли село Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве разъяснили, что операцию удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, группировка «Север» за минувшие сутки улучшила тактическое положение в зоне специальной военной операции (СВО). Противник на этом участке потерял более 170 солдат.

До этого в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 мая сбили над регионами России 173 украинских беспилотника. Атакам тогда подверглись Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым.

