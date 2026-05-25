14:26, 25 мая 2026

Россиянам раскрыли правила выбора санатория

Терапевт Богомолова: При выборе санатория нужно учитывать сезонность и климат
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова рассказала, что нужно учитывать при выборе санатория. Главные правила планирования оздоровительного отдыха она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«При выборе санатория ключевое значение имеют сезонность и климатические особенности региона, поскольку это напрямую влияет на эффективность оздоровления организма и комфорт пациента», — отметила врач. Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше избегать поездок в периоды сильной жары и выбирать для этого осень или весну.

Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Терапевт добавила, что морской климат особенно полезен при болезнях дыхательной системы и кожи, а природная среда в целом помогает быстрее восстановиться после стресса, профессионального выгорания и хирургических операций.

Также врач рекомендовала заранее учитывать период цветения растений при поллинозе. Людям с хроническими заболеваниями она рекомендовала перед поездкой проконсультироваться с лечащим врачом или через сервисы телемедицины.

При этом аналитики санаторно-курортного комплекса «Мрия» отметили, что спрос на оздоровительные программы в последние годы вырос. По их словам, за различными медицинскими услугами сейчас обращаются примерно 30 процентов отдыхающих курорта.

Ранее провизор аптеки «Столички» Карина Титова рассказала, как правильно перевозить лекарства во время отпуска. По ее словам, лекарственные препараты лучше брать с собой в салон самолета и не оставлять в бардачке или багажнике автомобиля.

