МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

Армения не стремится разрывать отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД кавказской республики Арарат Мирзоян, сообщает РИА Новости.

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией», — ответил он журналистам.

По словам дипломата, Ереван нацелен на усиление «естественных отношений» с Москвой.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу. По его словам, Пашинян выбрал курс на разрыв отношений с Российской Федерацией. Медведев отметил, что премьер-министр Армении не оценил примеры братской помощи и поддержки со стороны России. Зампред Совбеза России также предупредил, что у действий армянского политика будут последствия.