Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 25 мая 2026Бывший СССР

МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

Мирзоян заявил, что Армения не стремится разрывать отношения с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Армения не стремится разрывать отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД кавказской республики Арарат Мирзоян, сообщает РИА Новости.

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией», — ответил он журналистам.

По словам дипломата, Ереван нацелен на усиление «естественных отношений» с Москвой.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу. По его словам, Пашинян выбрал курс на разрыв отношений с Российской Федерацией. Медведев отметил, что премьер-министр Армении не оценил примеры братской помощи и поддержки со стороны России. Зампред Совбеза России также предупредил, что у действий армянского политика будут последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok