Медведев заявил о желании Пашиняна разорвать отношения с Россией

Зампред СБ Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Медведева, Пашинян сообщил, что на посту главы кабмина Армении не оценил примеры братской помощи и поддержки от Москвы. Премьер-министр выбрал курс на разрыв отношений с Российской Федерацией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готов покинуть должность, если большинство граждан потребуют его отставки.

