17:55, 23 мая 2026

Пашинян объявил о готовности покинуть пост премьер-министра Армении при одном условии

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готов покинуть свою должность, если большинство граждан потребуют его отставки. Об этом он заявил во время предвыборной кампании в Ереване, сообщает агентство Armenpress.

«Если 700 тысяч человек — это более 50 процентов избирателей — скажут: «Никол, оставайся». Никол останется. Если люди скажут: «Никол, уходи». Кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга народа», — сообщил он.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не будет вовлечена в кампанию, направленную против России. Он назвал Россию сверхдержавой, к которой следует относиться с уважением. При этом политик подчеркнул, что в обеих странах есть «много людей, которые желают кризиса в наших отношениях».

