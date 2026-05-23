Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 23 мая 2026Мир

В Германии раскритиковали Мерца

Крупалла заявил, что Мерц проводит политику в интересах Киева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит политику не в интересах собственных граждан, а в угоду Киеву. Об этом заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в соцсети X.

«Наша фракция АдГ в бундестаге проводит политику в интересах Германии, а федеральный канцлер — в интересах Украины. Мы не хотим преждевременно связывать Украину с ЕС», — пояснил он.

Крупалла также заявил, что АдГ не хочет дарить Украине электростанцию и выступает за мир, свободную торговлю и энергетику для Германии.

Ранее член бундестага и сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель заявила, что Фридрих Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии, что может привести к прямой конфронтации с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван мотив Киева ударить по общежитию в Старобельске

    В Германии отменили выступление поддержавшей Путина российской певицы

    Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и сохранило место в РПЛ

    В Германии раскритиковали Мерца

    Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку царского флота «Сом»

    Пропавшего актера Netflix нашли мертвым

    Иран выдвинул США требование для прекращения огня

    Пашинян объявил о готовности покинуть пост премьер-министра Армении при одном условии

    Россиянка отсудила больше 2 миллионов рублей за поломку подержанной видеокарты

    Трамп поздоровался с Гренландией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok