Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и сохранило место в РПЛ

18:17, 23 мая 2026Спорт

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» во втором матче и сохранило место в РПЛ
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Махачкалинское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» во втором стыковом матче и сохранило место в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи в составе махачкалинцев забили Гамид Агаларов и Хуссем Мрезиг.

Первый матч противостояния состоялся 20 мая в Екатеринбурге. Он также завершился победой «Динамо» (1:0).

Таким образом, «Динамо» обеспечило себе право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27. «Урал» в следующем сезоне вновь выступит в Первой лиге.

