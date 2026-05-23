Криминалист рассказал о способах превращения россиян в «живые бомбы»

Криминалист Игнатов описал схему превращения россиян в подрывников

Схема превращения россиян в живые бомбы основана на надежде людей, что им вернут деньги, недвижимость и другие ценности, которых они лишились. Об этом в интервью aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, схема вербовки четко отработана. Жертвы обмана верят, что разговаривают с сотрудником правоохранительных органов, который может помочь и просит поучаствовать в оперативном эксперименте. Например, убеждает помочь разоблачить укравших деньги мошенников, а всего-то и надо, что передать посылку. Внутри коробки или свертка размещают взрывчатое вещество и вмонтированную видеокамеру для отслеживания процесса.

Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы так же обманом вербуют россиян через чаты и группы знакомств в мессенджере Telegram.