18:51, 23 мая 2026Спорт

Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки на тренировке ПСЖ

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Catherine Steenkeste / Reuters

Россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный не пожали друг другу руки на тренировке «Пари Сен-Жермен». Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости.

Игроки ПСЖ проводили тренировочный двусторонний матч. Перед его началом игроки по традиции обменивались рукопожатиями. Попавшие в разные команды Сафонов и Забарный проигнорировали друг друга.

30 мая парижанам предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Их соперником станет лондонский «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сафонов перешел в ПСЖ в 2024 году. За два года в команде он дважды выиграл чемпионат Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. Забарный присоединился к парижанам в 2025-м, в СМИ появлялась информация о его нежелании играть в одной команде с Сафоновым, а также о негативном отношении украинца к россиянину.

