Муж примерил широкие джинсы и рассмешил жену

Бровист и лешмейкер Олеся Строженкова показала видео, в котором ее муж примерил широкие джинсы и рассмешил ее. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользовательница сети с никнеймом o_stro_o запечатлела супруга в примерочной во время покупки новой одежды. Так, мужчина надел голубую клетчатую рубашку и штаны из денима свободного кроя. При этом он дополнил образ очками с черной оправой. «Вместо модника он стал похож на маньяка. Как Каневский назвал бы этот выпуск», — иронично заявила Строженкова.

Ролик стал вирусным и набрал более 90 тысяч лайков. «Модник, конечно, получился. Но это уже совсем другая история...», «Сандалии кожаные с сеткой еще нужно», «Знаете, что объединяет всех серийных маньяков? Рубашка в клетку», «Рн помогал патрулировать улицы в поисках серийного немодника», — шутили зрители.

