Количество пострадавших от удара ВСУ по общежитию Старобельска выросло до 43

Количество пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ ) по общежитию Старобельска выросло до 43. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, количество пострадавших в результате атаки украинских дронов на колледж в Старобельске увеличилось до 43 человек.

В ходе спасательных работ найдены тела еще четырех человек. Таким образом, число погибших в результате украинской атаки на учебное заведение ЛНР выросло до 16.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отказе западных телеканалов приехать на место удара в ЛНР.