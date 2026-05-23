Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 23 мая 2026Россия

Увеличилось количество пострадавших от удара дронов ВСУ по общежитию Старобельска

Количество пострадавших от удара ВСУ по общежитию Старобельска выросло до 43
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Количество пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ ) по общежитию Старобельска выросло до 43. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, количество пострадавших в результате атаки украинских дронов на колледж в Старобельске увеличилось до 43 человек.

В ходе спасательных работ найдены тела еще четырех человек. Таким образом, число погибших в результате украинской атаки на учебное заведение ЛНР выросло до 16.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отказе западных телеканалов приехать на место удара в ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку царского флота «Сом»

    Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки на тренировке ПСЖ

    Увеличилось количество пострадавших от удара дронов ВСУ по общежитию Старобельска

    Муж примерил широкие джинсы и рассмешил жену

    На Западе заявили об истерике Зеленского после ядерных учений России и Белоруссии

    В Германии отменили выступление поддержавшей Путина российской певицы

    Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и сохранило место в РПЛ

    В Германии раскритиковали Мерца

    Пропавшего актера Netflix нашли мертвым

    Иран выдвинул США требование для прекращения огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok