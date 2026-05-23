Увеличилось количество пострадавших от удара дронов ВСУ по общежитию Старобельска

По данным агентства, количество пострадавших в результате атаки украинских дронов на колледж в Старобельске увеличилось до 43 человек.
В ходе спасательных работ найдены тела еще четырех человек. Таким образом, число погибших в результате украинской атаки на учебное заведение ЛНР выросло до 16.
ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отказе западных телеканалов приехать на место удара в ЛНР.