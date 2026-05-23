18:28, 23 мая 2026Мир

В Германии отменили выступление поддержавшей Путина российской певицы

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Германии отменили выступление российской певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская). Об этом со ссылкой на директора артистки Николая Макарова сообщает РИА Новости.

По словам Макарова, это произошло из-за аннулирования визы, что связывают с высказываниями артистки в поддержку курса президента России Владимира Путина. Для выступления перед русскоязычной диаспорой через испанский визовый центр была оформлена шенгенская виза. Но два дня назад ее аннулировали, однако официально о причинах отказа представителей Славы никто не оповещал.

Директор артистки назвал произошедшее политически мотивированным решением. Макаров отметил, что Слава много раз выступала за границей и никогда не сталкивалась с подобным.

Ранее организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles заявили, что им пришлось отменить выступление российской балерины Светланы Захаровой после писем от украинцев и из Европарламента.

