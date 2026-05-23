18:29, 23 мая 2026Мир

На Западе заявили об истерике Зеленского после ядерных учений России и Белоруссии

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Владимир Зеленский в истерике начал угрожать Минску после совместных ядерных учений России и Белоруссии. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жесткость», — сказал он.

Журналист считает, что Зеленский начал угрожать Минску из страха того, что его власть пошатнется, если Киев окажется под ударами.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар.

