Опубликованы подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске

В ЛНР появились подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов

В Луганской Народной Республике (ЛНР) появились подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов. Об этом сообщает администрация главы ЛНР в «Максе».

В списках значатся погибшие и пострадавшие студенты, а также те, чье местонахождение пока не установлено. По состоянию на 17 часов по Московскому времени.

В ходе спасательных работ найдены тела еще четырех человек. Таким образом, число погибших в результате украинской атаки на учебное заведение ЛНР выросло до 16.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях находились 86 подростков.