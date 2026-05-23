Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:57, 23 мая 2026Россия

Опубликованы подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске

В ЛНР появились подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Луганской Народной Республике (ЛНР) появились подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов. Об этом сообщает администрация главы ЛНР в «Максе».

В списках значатся погибшие и пострадавшие студенты, а также те, чье местонахождение пока не установлено. По состоянию на 17 часов по Московскому времени.

Изображение: Telegram-канал «Администрация Главы ЛНР»

В ходе спасательных работ найдены тела еще четырех человек. Таким образом, число погибших в результате украинской атаки на учебное заведение ЛНР выросло до 16.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях находились 86 подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали сроки завершения активных боев

    Зеленский заявил о подготовке Россией удара по Украине с применением «Орешника»

    Мединский назвал выродками членов Латвии и Дании в ООН

    Криминалист рассказал о способах превращения россиян в «живые бомбы»

    Опубликованы подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске

    Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки на тренировке ПСЖ

    Увеличилось количество пострадавших от удара дронов ВСУ по общежитию Старобельска

    Муж примерил широкие джинсы и рассмешил жену

    На Западе заявили об истерике Зеленского после ядерных учений России и Белоруссии

    В Германии отменили выступление поддержавшей Путина российской певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok