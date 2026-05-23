Мединский назвал выродками членов Латвии и Дании в ООН

Мединский назвал членов Латвии и Дании в ООН выродками после слов о теракте

Помощник президента России Владимир Мединский назвал выродками представителей Дании и Латвии в ООН после их слов об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР. Пост появился в его Telegram-канале.

«Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и "не чувствующих стыда"», — написал он.

Мединский также напомнил, что по пионерским лагерям, школам и училищам прицельно били только фашистские войска в Великую Отечественную войну.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.