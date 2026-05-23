Балерина из Новосибирска порвала яичник во время секса и пошла на репетицию

Shot: У балерины из Новосибирска диагностировали апоплексию яичника

24-летняя балерина из Новосибирска порвала яичник во время секса. По данным Telegram-канала Shot, несмотря на плохое самочувствие, женщина выпила обезболивающее и пошла на репетицию.

Уточняется, что ее состояние быстро ухудшалось, началось кровотечение. В результате танцовщицу доставили в больницу. Там у нее диагностировали апоплексию яичника.

Врачам удалось быстро остановить кровотечение. Сейчас балерина восстанавливается.

