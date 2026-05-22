Россия
11:45, 22 мая 2026Россия

Россиянка после инсульта во время секса несколько лет заново училась ходить

Майя Назарова

Фото: FOTO Eak / Shutterstock / Fotodom

Жительница Твери после инсульта во время секса несколько лет заново училась ходить. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, россиянка в день трагедии была в бассейне. После она отправилась домой, во время интимной близости с супругом у нее участились пульс и сердцебиение. Затем у девушки возникла сильнейшая головная боль. Практически сразу она перестала чувствовать левые руку и ногу.

Муж вызвал бригаду медиков. Девушку забрали в больницу, там ей сделали КТ. Доктора диагностировали у пациентки обширное кровоизлияние в мозг. Она перенесла шестичасовую операцию по трепанации черепа. Как отметили специалисты, к инсульту привела врожденная патология сосудов головного мозга, о которой девушка до случившегося не подозревала.

Россиянка восстанавливается уже третий год. Она передвигалась на инвалидной коляске, посетила несколько реабилитационных центров, не могла самостоятельно сидеть и с большим трудом начала ходить с тростью. В голову россиянки вставлены титановые клипсы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина вернулся из бани со сломанным половым органом.

