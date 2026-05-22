Иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке

ФТС: В Шереметьево задержали иностранку с 1,2 килограмма серебра в рюкзаке

Таможенники аэропорта в России задержали иностранку за серебро в ее рюкзаке. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

53-летнюю женщину остановили во время прохождения «зеленого коридора» в авиагавани Шереметьево. При сканировании ручной клади сотрудники службы обнаружили в ее сумке четыре пакета с ломом ценного металла, общий вес которого составил 1,2 килограмма.

Экспертиза подтвердила, что пассажирка пыталась вывезти из Москвы в Китай аффинированное серебро 999-й пробы, общая стоимость товара составила 330 тысяч рублей. Туристка заявила, что свертки попросили перевезти в другую страну третьи лица, а с таможенными правилами женщина не знакома. Ее оштрафовали на 165 тысяч рублей.

