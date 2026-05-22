В Нью-Йорке обвинили глобальное потепление в затоплении города

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пожаловался на глобальное потепление после масштабного наводнения в ряде районов города. Пост с жалобами он опубликовал в соцсети X.

Нью-Йорк столкнулся с сильными ливнями, которые привели к подтоплениям улиц, станций метро, подвалов и жилых помещений в отдельных районах города. Мэр рассказал, что встречался с несколькими семьями в Холлисе, в Куинсе, у которых затопило не только подвалы, но и квартиры на первых этажах.

В большинстве районов Нью-Йорка выпало от 5 до 6,4 сантиметра осадков. Из-за глобального потепления объем выпавших осадков растет. В некоторых районах Нью-Йорка за пять минут выпало около 1,3 сантиметра осадков, что эквивалентно 15 сантиметрам в час.

Ранее из-за сильных ливней затопило некоторые районы Нью-Йорка и Нью-Джерси. Сильнее всего затопило районы Бруклин и Куинс.

Осенью 2025 года на Нью-Йорк обрушились рекордные для того времени ливни. Непогода, помимо повреждения инфраструктуры, привела к человеческим жертвам, пишет New York Post.