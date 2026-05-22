Бывший главред Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали

Британская журналистка, бывший главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали. Данный комментарий появился на YouTube-канале образовательной онлайн-платформы MasterClass.
По словам знаменитости, вопреки расхожему мнению, на интервью она не обращает внимания на одежду кандидатов. Для нее более важно понять, что за человек перед ней, и глубже погрузиться в его личность. «Честно говоря, я вообще никогда не замечаю, во что одеты люди на собеседовании со мной. Мне гораздо интереснее узнать, что они читают, какими фильмами интересуются, почему хотят работать именно в Vogue или в другом издании нашей компании», — отметила Винтур.
При этом журналистка призвала соискателей обязательно готовиться к собеседованиям в любую компанию, быть честными и оставаться самим собой. «Нужно быть прямолинейным. Нужно быть честным. И нужно очень четко понимать, чего именно вы хотите от своей жизни — насколько вы вообще способны ответить на этот вопрос», — заявила она.
Известно, что в сентябре 2025 года Винтур передала операционное руководство американским Vogue своей преемнице Хлое Маль. В настоящее время она занимает должность главного директора по контенту издательства Condé Nast и контролирует общую стратегию развития бренда и всех 28 международных изданий Vogue.
