Бывший главред Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали

14:07, 22 мая 2026

Бывший главред Vogue Винтур призвала на собеседованиях оставаться самим собой
Алина Гостева

Фото: Jamie Mccarthy / Getty Images

Британская журналистка, бывший главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали. Данный комментарий появился на YouTube-канале образовательной онлайн-платформы MasterClass.

По словам знаменитости, вопреки расхожему мнению, на интервью она не обращает внимания на одежду кандидатов. Для нее более важно понять, что за человек перед ней, и глубже погрузиться в его личность. «Честно говоря, я вообще никогда не замечаю, во что одеты люди на собеседовании со мной. Мне гораздо интереснее узнать, что они читают, какими фильмами интересуются, почему хотят работать именно в Vogue или в другом издании нашей компании», — отметила Винтур.

При этом журналистка призвала соискателей обязательно готовиться к собеседованиям в любую компанию, быть честными и оставаться самим собой. «Нужно быть прямолинейным. Нужно быть честным. И нужно очень четко понимать, чего именно вы хотите от своей жизни — насколько вы вообще способны ответить на этот вопрос», — заявила она.

Известно, что в сентябре 2025 года Винтур передала операционное руководство американским Vogue своей преемнице Хлое Маль. В настоящее время она занимает должность главного директора по контенту издательства Condé Nast и контролирует общую стратегию развития бренда и всех 28 международных изданий Vogue.

В декабре 2024 года Анна Винтур объяснила постоянное появление на публике в солнцезащитных очках.

