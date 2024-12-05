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16:17, 5 декабря 2024Ценности

Главред Vogue Анна Винтур объяснила постоянное появление на публике в солнцезащитных очках

Главред Vogue Винтур назвала реквизитом темные очки, которые постоянно носит
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур объяснила постоянное появление на публике в солнцезащитных очках. Интервью с ней приводит «Би-би-си».

Известно, что Винтур носит указанный аксессуар с темными линзами в том числе в помещениях с неярким освещением. При этом 75-летняя знаменитость заявила, что использует их не по медицинским показаниям — для нее это своеобразная бутафорская деталь.

«Они помогают мне видеть и не видеть. Они помогают мне быть увиденной и неувиденной. Я бы сказала, что они — реквизит», — отметила Винтур.

В октябре сообщалось, что Анна Винтур оказалась в центре скандала с участием американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy.

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