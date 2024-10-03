Главред Vogue оказалась в центре скандала с участием рэпера P.Diddy

Главный редактор британского Vogue Анна Винтур оказалась в центре скандала с участием американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy. Об этом пишет портал RadarOnline.

По словам анонимного инсайдера, журналистка имела дружеские отношения с музыкантом. В настоящий момент на нее оказывается давление, чтобы она публично высказалась о делах рэпера. «Дидди — главная тема Парижской недели моды. Все только о нем и говорят, но Анна не хочет комментировать своей связи с ним. Она в ярости. Винтур была застигнута врасплох, когда арестовали Харви Вайнштейна. Семь лет спустя она невольно оказывается втянутой в еще один сексуальный скандал», — рассказал источник.

Винтур неоднократно замечали с артистом на вечеринках. В 1999 году она опубликовала статью в Vogue о творчестве друга, дав ей название «Паффи покоряет Париж». Кроме того, Комбс был постоянным гостем на бале костюмов Met Gala. Однако после обысков, которые прошли в марте в его доме, Винтур аннулировала ежегодное приглашение.

В настоящий момент рэпер обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, он использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях Freak Offs.