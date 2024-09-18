Обвиняемому в торговле людьми рэперу P. Diddy отказали в освобождении под залог

Музыканту и продюсеру Шону Комбс, известному под псевдонимом P.Diddy, отказали в освобождении под залог. Об этом сообщает Reuters.

Артист останется под стражей. Он обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, P.Diddy использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в записанных сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

Ранее сообщалось, что решение об аресте культового рэпера было принято присяжными суда Нью-Йорка. Дело было открыто после обвинения в адрес Комбса со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш. Также обвинения поддержала бывшая возлюбленная P. Diddy певица Кассандра Вентура.