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07:39, 18 сентября 2024Культура

Рэперу P. Diddy отказали в освобождении под залог

Обвиняемому в торговле людьми рэперу P. Diddy отказали в освобождении под залог
P. Diddy

P. Diddy. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Музыканту и продюсеру Шону Комбс, известному под псевдонимом P.Diddy, отказали в освобождении под залог. Об этом сообщает Reuters.

Артист останется под стражей. Он обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, P.Diddy использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в записанных сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

Ранее сообщалось, что решение об аресте культового рэпера было принято присяжными суда Нью-Йорка. Дело было открыто после обвинения в адрес Комбса со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш. Также обвинения поддержала бывшая возлюбленная P. Diddy певица Кассандра Вентура.

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      Марина Совина
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