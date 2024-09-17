Культового рэпера арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми

Рэпера P. Diddy арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми

Музыкант и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. Об этом сообщает издание The New York Times.

Решение об аресте культового рэпера было принято присяжными суда Нью-Йорка. Пункты обвинительного заключения в материале издания не уточняются, но известно, что дело было открыто после обвинения в адрес Комбса со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш.

Также обвинения поддержала бывшая возлюбленная P. Diddy певица Кассандра Вентура.

В декабре 2023 года стало известно, что рэпера обвинили в изнасилованиях и избиениях женщин.