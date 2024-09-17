Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:16, 17 сентября 2024Культура

Культового рэпера арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми

Рэпера P. Diddy арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Музыкант и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. Об этом сообщает издание The New York Times.

Решение об аресте культового рэпера было принято присяжными суда Нью-Йорка. Пункты обвинительного заключения в материале издания не уточняются, но известно, что дело было открыто после обвинения в адрес Комбса со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш.

Также обвинения поддержала бывшая возлюбленная P. Diddy певица Кассандра Вентура.

В декабре 2023 года стало известно, что рэпера обвинили в изнасилованиях и избиениях женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины

      Стало известно о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд

      Бой за населенный пункт в Курской области сняли на видео от первого лица

      Валя Карнавал поделилась фото в откровенном бикини

      Ученые рассказали о росте солнечной активности

      Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

      Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

      Вопрос по мере пресечения бывшему адвокату Пашаеву возложили на военный суд

      Пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в российском городе

      Бывшего адвоката Пашаева заподозрили в аферах на 45 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше