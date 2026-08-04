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12:53, 4 августа 2026 (обновлено: 13:02, 4 августа 2026)Наука и техника

Найден эффективный способ защиты мозга от старения

Frontiers in Aging: Силовые тренировки помогают с возрастом сохранить когнитивные функции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fxquadro / Magnific

Регулярные силовые тренировки могут стать одним из наиболее эффективных способов сохранить когнитивные функции с возрастом. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты 28 исследований 2014–2024 годов. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Aging.

Исследователи выяснили, что упражнения с отягощениями способны улучшать память, скорость обработки информации, исполнительные функции и пространственное мышление у пожилых людей. Кроме того, такие тренировки положительно влияют на состояние мозга: они повышают уровень нейротрофических факторов, улучшают мозговой кровоток и снижают хроническое воспаление, которое считается одним из факторов возрастного ухудшения когнитивных способностей.

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Наиболее стабильный эффект наблюдался при тренировках умеренной интенсивности — с нагрузкой около 60–79 процентов от максимального веса, который человек способен поднять за один раз. При этом авторы отмечают, что пользу для мозга приносили и более легкие, и более интенсивные занятия, хотя прямых сравнений между разными режимами пока недостаточно.

По словам ученых, силовые тренировки представляют собой доступный и безопасный немедикаментозный способ поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Однако для определения оптимальной программы занятий и оценки долгосрочного эффекта необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что снижение потребления белка замедляет процессы старения организма.

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